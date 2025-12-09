Entroterra a rischio spopolamento, Marcello: "Un nostro progetto di legge in Regione per rilanciarli"

Il consigliere di Fratelli d'Italia: “Una cornice organica per gli interventi sui borghi, allineata alle politiche europee”

Fratelli d’Italia ha presentato oggi (martedì 9 dicembre) in Assemblea legislativa un progetto di legge che nasce dalla necessità di ridare vita e futuro ai borghi e ai centri storici dell’Emilia-Romagna, che oggi soffrono di spopolamento, degrado edilizio e perdita progressiva di attività sociali ed economiche. "Eppure, custodiscono potenzialità straordinarie: sono spazi autentici, attrattivi, capaci di offrire qualità della vita, turismo lento, lavoro e comunità", spiegano i consiglieri Alessandro Aragona e Nicola Marcello, che invitano la regione a investire sui propri borghi "non solo per preservare il passato, ma per costruire nuove opportunità per chi vuole vivere, lavorare, creare e innovare nei territori”.

La proposta di legge nasce, evidenziano i consiglieri, da un confronto con imprese, comunità locali e anche giovani. L’obiettivo è "trasformare i borghi dell’Emilia-Romagna in luoghi economicamente dinamici, digitalmente connessi, culturalmente vivi, socialmente inclusivi e attrattivi per i giovani famiglie, imprese, lavoratori e turisti".

I borghi "non devono diventare musei a cielo aperto. Devono tornare a essere luoghi vivi, competitivi, capaci di attrarre nuove famiglie, imprese e giovani professionisti”. Una particolare attenzione è rivolta ai borghi situati in aree interne e periferiche, spesso dimenticate dalle politiche di sviluppo.

"L’Unione Europea - affermano i consiglieri - sta rafforzando il sostegno alle zone marginali e la Regione, con questa legge, può allinearsi alle nuove politiche internazionali, colmando una lacuna normativa che l’Emilia-Romagna sconta da anni. Finalmente, con questo progetto di legge diamo una cornice organica agli interventi sui borghi, oggi frammentati e insufficienti. Serve una politica stabile, non interventi spot”.

“È il momento di un cambio di passo: servono visione, coraggio e strumenti concreti. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia porta oggi in Regione una proposta completa, moderna e costruita insieme alle comunità, per restituire vita ai luoghi che custodiscono l’anima dell’Emilia-Romagna", concludono Aragona e Marcello.