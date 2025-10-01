Eolico in Valmarecchia, il caso arriva a Palazzo Chigi

Il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, reduce da Roma, si dice "ottimista" sullo stop al progetto

La disputa sull’impianto eolico da sette torri alte 180 metri a Badia Tedalda (Arezzo) è giunta al vaglio della presidenza del Consiglio. Il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, reduce da Roma, si dice «ottimista» sullo stop al progetto, giudicato incompatibile con paesaggio, turismo e sicurezza idrogeologica della Valmarecchia.

Dopo il via libera della Regione Toscana lo scorso luglio, Emilia-Romagna e Marche avevano annunciato ricorso al Tar. L’iter si è però bloccato per l’intervento del ministero della Cultura, che ha aperto una conferenza di servizi con le parti contrarie all’impianto. Una seconda riunione è prevista entro due settimane: se non emergerà mediazione, il dossier passerà al Consiglio dei ministri per la decisione finale.

Secondo Tonielli e vari esperti, tra cui il geologo Gian Battista Vai, il progetto appare «incompatibile» con l’area appenninica già interessata da numerose altre proposte eoliche.