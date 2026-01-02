Epifania, oltre 6,5 milioni di italiani in mini-vacanza: giro d’affari da 400 milioni

Bocca (Federalberghi): “Vince il turismo di prossimità, scelte mete accessibili e facilmente raggiungibili”

Saranno oltre 6,5 milioni gli italiani in viaggio in occasione dell’Epifania, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Un dato che conferma la voglia di vacanza nonostante il contesto economico complesso e che genera un giro d’affari stimato in circa 400 milioni di euro.

Nel dettaglio, un milione di persone partirà proprio in occasione della festività della Befana, mentre altri 5,5 milioni si trovavano già in vacanza grazie alle precedenti festività natalizie. La stragrande maggioranza dei viaggiatori, pari al 94,9%, resterà in Italia, privilegiando mete facilmente raggiungibili e soggiorni di breve durata. Solo il 5,1% sceglierà invece una destinazione all’estero.

Tra coloro che non partiranno, il 30,1% indica motivazioni economiche come principale causa della rinuncia al viaggio. Un dato che conferma come il contenimento delle spese continui a influenzare le scelte degli italiani.

«Per la Befana vince il turismo di prossimità: mete accessibili e facilmente raggiungibili», ha commentato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, sottolineando come la domanda turistica si stia orientando sempre più verso soluzioni pratiche e sostenibili, capaci di coniugare relax e attenzione al budget.