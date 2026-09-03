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Epilessia a scuola, Marcello: “Più formazione e protocolli uniformi in Emilia-Romagna”

La risoluzione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello chiede più formazione per il personale scolastico, protocolli uniformi e maggiore sostegno agli studenti per contrastare discriminazioni e bullismo

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2026 10:54
Epilessia a scuola, Marcello: “Più formazione e protocolli uniformi in Emilia-Romagna” - Nicola Marcello
Nicola Marcello
Provincia di Rimini
Scuola
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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello ha presentato una risoluzione dedicata alla gestione sanitaria e all’inclusione degli studenti affetti da epilessia nelle scuole dell’Emilia-Romagna.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza e la piena partecipazione alla vita scolastica dei ragazzi, intervenendo sia sulla gestione delle crisi epilettiche e sulla somministrazione dei farmaci salvavita, sia sul contrasto a pregiudizi, discriminazioni e fenomeni di bullismo.

La risoluzione impegna la Giunta regionale a verificare i protocolli attualmente in vigore, promuovere una formazione adeguata e periodica per insegnanti e personale scolastico e sviluppare iniziative informative in collaborazione con AUSL, Ufficio Scolastico Regionale e associazioni specializzate.

Marcello chiede inoltre linee guida regionali uniformi per garantire una gestione omogenea delle emergenze in tutti gli istituti, un sistema di monitoraggio delle criticità segnalate dalle famiglie e un maggiore supporto psicologico agli adolescenti con epilessia, per prevenire isolamento sociale e disagio emotivo.

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