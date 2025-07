Epstein, nei file segreti spunta anche il nome di Elon Musk

Nella lista citata da Ghislaine Maxwell ci sarebbero anche personaggi della Silicon Valley, leader mondiali e membri di famiglie reali

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nei file legati all’inchiesta su Jeffrey Epstein emergerebbe anche il nome di Elon Musk. Il miliardario, già noto per la sua vicinanza in passato all’ex presidente Donald Trump, figurerebbe in una lista di cento personaggi che Ghislaine Maxwell avrebbe menzionato al Dipartimento di Giustizia statunitense.

Nell’elenco, sempre stando alle fonti citate dal quotidiano britannico, comparirebbe anche il fratello di Elon Musk, Kimbal, insieme a figure di spicco della Silicon Valley, leader mondiali, membri di famiglie reali – con l’eccezione di quella britannica – e celebrità del mondo dello spettacolo.

Al momento non ci sono prove che colleghino direttamente le persone citate a reati o condotte illecite legate al caso Epstein. La lista sarebbe parte di documenti riservati che il Daily Mail sostiene di aver visionato attraverso fonti informate.