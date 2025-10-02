Equità in salute e nodi territoriali: Rimini protagonista di un confronto internazionale

Quattro nodi già operativi e otto in attivazione, con sessioni tematiche, tavole rotonde e la collaborazione di una delegazione brasiliana

Grandissima partecipazione questa mattina, nella Sala Energia del Centro Congressi SGR, per il workshop internazionale “I Nodi Territoriali di Salute: ingaggio e partecipazione comunitaria per la promozione dell’equità in salute”, promosso dal Comune di Rimini con i Comuni del Distretto, AUSL Romagna e Università di Bologna.

L’incontro ha offerto un aggiornamento sul Piano di Contrasto alle Disuguaglianze e sullo sviluppo dei Nodi Territoriali per la Salute, con quattro sedi già operative e otto in fase di attivazione. Il modello, fondato su prossimità, integrazione tra servizi e partecipazione attiva, è stato al centro di sessioni tematiche e tavole rotonde.

Presente l’amministrazione comunale con il sindaco Jamil Sadegholvaad, la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore alla salute e protezione sociale Kristian Gianfreda, a conferma dell’impegno verso una sanità territoriale più equa, condivisa e trasversale.

Tra gli ospiti, anche una delegazione brasiliana, portatrice di esperienze avanzate in ambito di salute comunitaria nella metropoli di San Paolo.

Particolare attenzione è stata dedicata alle pratiche di mappatura territoriale e ai laboratori partecipativi come le Casa Community Lab, emergenti come spazi di coesione sociale.