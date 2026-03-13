Erasmus+ a Verucchio, alunni tedeschi ospiti dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia”

Quindici studenti di Neckarsulm arrivano in Italia per scambi culturali e attività didattiche con i coetanei italiani

L’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” di Verucchio è giunto al secondo anno di accreditamento del progetto Erasmus +.

Dopo una mobilità in uscita a novembre 2025 (la terza in totale, contando anche le due in Spagna e Portogallo dello scorso anno scolastico), che ha portato 13 nostri alunni nella città di Limoges, in Francia, è ora la volta di accogliere 15 alunni tedeschi provenienti da Neckarsulm, in Germania, dove i nostri 15 alunni corrispondenti si recheranno poi a inizio maggio. La cittadina tedesca conta quasi 27 mila abitanti ed è situata nel land del Baden-Württemberg, vicino alla città di Stoccarda.

Come da programma, gli alunni tedeschi sono ospiti delle famiglie dei loro compagni italiani, ai quali ricambieranno l’ospitalità a loro volta.

I ragazzi, italiani e tedeschi, sono stati ricevuti insieme ai loro docenti nella sala del Consiglio comunale di Verucchio, accolti dalla sindaca Lara Gobbi e dagli assessori Paolo Masini e Luigi Dolci. Numerose le domande che i giovani ospiti hano rivolto agli amministratori, sia su Verucchio che sul funzionamento degli organismi comunali.

Nutrito e interessante, come sempre, il programma di accoglienza, con visite guidate a Verucchio, Rimini, San Marino, la frequentazione delle lezioni per una full immersion didattica, e la sperimentazione pratica con laboratori di musica, arte, tecnologia, scienze, cucina tipica tenuti dai docenti, i quali ancora una volta si sono messi volontariamente a disposizione facendosi in quattro per il successo di questa importante esperienza.

"Un forte ringraziamento - sottolinea l'Istituto - va all’amministrazione comunale, che ha accolto i ragazzi in Municipio e ha contribuito notevolmente alla gestione giornaliera della mobilità, mettendo a disposizione le risorse necessarie e, in più, donando graziosamente degli utili gadget a ragazzi e docenti accompagnatori e, last but not least, alla dirigenza e all’amministrazione dell’Istituto Comprensivo, per la garanzia della fluida progressione di spostamenti e attività. Bello pieno, il mese di marzo, che vedrà anche una seconda mobilità in entrata, perché dal 21 al 28 arriveranno i compagni francesi che i nostri hanno già conosciuto personalmente in quel di Limoges".