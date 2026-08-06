Erbacce e incuria, lettore segnala "scarsa manutenzione in vie di Secchiano"

La segnalazione del lettore: "Dove è più pulito, in zona, è merito dei cittadini che tagliano l'erba negli spazi comunali"

Un nostro lettore ha scritto al nostro numero segnalazioni per lamentarsi della situazione di scarsa manutenzione di alcune vie di Secchiano, frazione del Comune di Novafeltria. "Alcune vie, come si vede dalle foto, sembrano dimenticate dagli operatori ecologici, dato che le erbacce crescono a dismisura, le foglie sembrano ormai chiudere gli scoli d'acqua piovana verso le fogne", scrive il nostro lettore, che denuncia anche l'accumulo di immondizia attorno ai cassonetti. Le vie oggetto della sua segnalazione sono le vie Da Vinci, compreso il piccolo parco nell'area, Michelangelo Buonarroti, Branca, Volta e Galilelo Ferraris. "Ci tengo a precisare là dove è più pulito è per merito dei cittadini, che ogni tanto trovano il tempo di diserbare le vie o tagliare l'erba negli spazi verdi comunali", chiosa il nostro lettore.