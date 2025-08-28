Erbe, medicine e parole in libertà: il gran finale della rassegna culturale estiva di Riccione

Giovedì 28 agosto il botanico Loris Bagli esplora l’orto del ‘500, mentre venerdì 29 giovani artisti portano sul palco versi originali e ironici

“Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, la rassegna di eventi e iniziative culturali curata dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, torna questo fine settimana con due appuntamenti nella sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10) e al Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11). Dopo aver animato le serate estive di luglio e agosto con incontri dedicati a letteratura, storia, poesia e musica nella suggestiva cornice del parco della storica villa nel cuore di Riccione, la rassegna si avvia alla conclusione dell’edizione 2025 con due serate finali, in programma oggi, giovedì 28 agosto, e domani, venerdì 29 agosto.

Questa sera (ore 21:15), la sala conferenze della Biblioteca comunale ospiterà l’incontro guidato dal botanico e naturalista Loris Bagli, che condurrà il pubblico in un affascinante viaggio tra erbe e medicine del Cinquecento, ispirato al volume scritto insieme a Oreste Delucca: “Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del ‘500”.

La rassegna si conclude domani sera, venerdì 29 agosto (ore 21:15) al Palazzo del Turismo, con la “Serata semiseria con parole in libertà”, in compagnia di Marta Sansavini, Ettore Tombesi, Diego Pulzoni, Nicoletta Marinelli e Pietro Macrelli. Il gruppo di giovani artisti proporrà versi originali e provocatori, che affrontano temi della contemporaneità come l’amore, la routine, la sensibilità nei rapporti umani e l’ironia della quotidianità. Sarà un’occasione per lasciarsi coinvolgere dalle parole, emozionarsi e sorridere grazie anche ai momenti comici dei loro testi.

L’ingresso agli incontri è libero.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, giunta alla settima edizione, è diventata un punto di riferimento nel palinsesto estivo riccionese, grazie all’impegno dell’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca che, da tempo, promuove eventi e progetti culturali in sinergia con le realtà associative del territorio.