Eredità Agnelli, spunta un nuovo testamento: Margherita lo deposita in tribunale
I legali della figlia dell’Avvocato presentano un documento del 1998 nella causa civile contro John, Lapo e Ginevra Elkann
Un nuovo tassello si aggiunge all’intricata vicenda dell’eredità Agnelli. In tribunale a Torino, i legali di Margherita Agnelli hanno depositato un testamento di Gianni Agnelli datato 20 gennaio 1998, portando nuovi elementi nella causa civile che la oppone ai figli John, Lapo e Ginevra Elkann.
Secondo la difesa di Margherita, il documento avrebbe rilievo nella ricostruzione della volontà dell’Avvocato. Di diverso avviso gli avvocati degli Elkann, per i quali il nuovo testamento non avrebbe alcun effetto concreto sulla successione già definita.
Al centro della disputa resta la proprietà della società Dicembre, la cassaforte di famiglia che controlla quote decisive di Exor, la holding attraverso cui la dinastia Agnelli esercita influenza sulle principali attività industriali e finanziarie.
Il giudizio civile in corso a Torino potrebbe così entrare in una nuova fase, con il tribunale chiamato a valutare se e in che misura il documento depositato possa incidere sull’assetto patrimoniale e societario stabilito dopo la morte dell’Avvocato nel 2003.