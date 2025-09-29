Ergastolo per Christian Sodano: il duplice omicidio di Cisterna

Uccise la madre e la sorella della sua ex fidanzata, esclusa la premeditazione ma riconosciuti i futili motivi

È stato condannato all’ergastolo Christian Sodano, il finanziere di 28 anni che il 13 febbraio 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desirèe. La giovane riuscì a fuggire dall’abitazione di famiglia, situata nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, evitando così la stessa sorte delle congiunte.

La Corte d’Assise del tribunale di Latina ha emesso la sentenza, escludendo la premeditazione ma riconoscendo l’aggravante dei futili motivi. La vicenda, che aveva scosso profondamente la comunità locale e l’opinione pubblica nazionale, trova così il suo primo epilogo giudiziario.