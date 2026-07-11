Ernia in concerto a Riccione: il rap italiano protagonista in piazzale Roma

Sabato 18 luglio il rapper milanese arriva con il “Solo per amore Summer tour 2026”

La grande musica continua a essere protagonista dell’estate di Riccione. Il calendario di “Riccione Music City 2026” conferma la sua forza e la capacità di portare sul palco della città artisti di primo piano della scena musicale italiana: sabato 18 luglio piazzale Roma accoglierà Ernia, uno dei rapper e cantautori più riconosciuti della sua generazione, con una tappa del suo “Solo per amore Summer tour 2026”. Il rapper e cantautore milanese approderà a Riccione con uno show pensato per coinvolgere il pubblico attraverso energia, presenza scenica e una scrittura capace di raccontare emozioni, esperienze e generazioni.

Ernia, la forza della scrittura e dei grandi live

Il “Solo per amore Summer tour 2026” arriva dopo il successo della tournée nei palasport italiani confermando il forte legame dell’artista con il suo pubblico. Lo spettacolo porta sul palco il concept dell’ultimo album “Per soldi e per amore”, un progetto intimo e introspettivo che racconta il percorso personale e artistico di Ernia, mettendo al centro temi come il lavoro, le relazioni, la crescita e il rapporto con il proprio vissuto. L’impatto scenico dello show, che riproduceva l’entrata di un tribunale, ha contribuito a trasformare in immagini il concept narrativo dell’ultimo album “Per soldi e per amore” e a proclamare la sentenza più importante: è solo per amore che la penna di Ernia è più consapevole, autoriale e vera che mai.

L’album rappresenta un viaggio nella maturità dell’artista, tra consapevolezza e fragilità, e mette in dialogo le due dimensioni che da sempre caratterizzano la sua scrittura: quella musicale di Ernia e quella più personale di Matteo.

L’artista

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è uno dei rapper più apprezzati della sua generazione. Nato a Milano nel 1993, ha raggiunto un ruolo di primo piano nella scena musicale italiana grazie a una carriera caratterizzata da album di successo, numerose certificazioni e una scrittura riconosciuta per profondità e capacità narrativa.

Tra i suoi lavori più importanti figurano “Come uccidere un usignolo”, “68”, “Gemelli” e “Io non ho paura”, quest’ultimo seguito dal primo tour nei palazzetti, sold out in tutte le date. Nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 2 miliardi e mezzo di streaming, 43 dischi di platino e 22 dischi d’oro, confermandosi tra gli artisti più rappresentativi del rap italiano contemporaneo.



