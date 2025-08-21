Errani e Vavassori trionfano ancora: confermati campioni del doppio misto agli US Open

La coppia italiana supera in finale Swiatek e Ruud con un mix di esperienza, solidità e colpi spettacolari

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del doppio misto agli US Open, difendendo con successo il titolo conquistato lo scorso anno. Nella finale disputata a Flushing Meadows, i due azzurri hanno avuto la meglio sulla prestigiosa coppia formata dalla numero uno del ranking WTA Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud, imponendosi con autorità e grande sintonia di gioco.

Errani, veterana del circuito, ha messo in campo la sua esperienza e la consueta grinta, mentre Vavassori ha brillato con il suo servizio e le volée incisive, risultando determinante nei momenti chiave del match. La vittoria conferma la solidità del duo italiano, capace di affrontare e superare avversari di altissimo livello grazie a un’intesa sempre più rodata.

Con questo trionfo, Errani e Vavassori rafforzano il loro ruolo di protagonisti assoluti nella specialità del doppio misto, regalando all’Italia un’altra storica soddisfazione sul palcoscenico del tennis mondiale.

