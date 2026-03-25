Esca sui siti di incontri per rapinare i clienti: condannata coppia Riminese

Rapine e ricatti dopo il finto flirt: oltre 8 anni di carcere alla coppia di Bellaria

Adescavano le vittime su siti di incontri e fissavano appuntamenti in luoghi isolati, dove poi scattava la rapina. Con questa tecnica una coppia riminese è stata condannata con rito abbreviato: 5 anni di carcere per un 42enne di Bellaria e 3 anni e 4 mesi per una 44enne.

I fatti contestati riguardano due episodi avvenuti a Bellaria tra ottobre 2024 e gennaio scorso. Nel secondo caso, la donna avrebbe attirato la vittima in un parcheggio con la promessa di un incontro, per poi far intervenire il complice armato di coltello. L’uomo fu costretto a prelevare circa 500 euro sotto minaccia e successivamente ricattato.

Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere del bancomat e gli oggetti rubati trovati in casa della coppia. Le pene inflitte risultano inferiori rispetto alle richieste iniziali della procura.