Escursionista in difficoltà lungo il periplo della diga di Ridracoli

Intervento del Soccorso Alpino nel Parco delle Foreste Casentinesi

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 dicembre, un escursionista bolognese di 39 anni ha richiesto l’intervento dei soccorsi mentre percorreva il sentiero che costeggia la diga di Ridracoli, nel territorio comunale di Santa Sofia, all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

L’uomo, che si trovava in località Ammanatoia, ha lanciato l’allarme dal punto di chiamata 6019 dopo essersi trovato in difficoltà lungo il percorso. La Centrale operativa del 118 ha quindi attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna.

I tecnici, raggiunta la zona con un mezzo fuoristrada, hanno proseguito a piedi fino a raggiungere l’escursionista. Dopo averne verificato le buone condizioni di salute, lo hanno accompagnato in sicurezza fino al veicolo e successivamente a Ridracoli, dove aveva lasciato la propria auto. L’intervento si è concluso in circa venti minuti. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco.