Esercito protagonista all’Air Show di Bellaria-Igea Marina

Il 20 e 21 giugno dimostrazioni dinamiche degli elicotteri UH-90A e AH-129D del 7° reggimento AVES “Vega” e stand informativo su mezzi, attività e opportunità di carriera nelle Forze Armate

A cura di Grazia Antonioli 16 giugno 2026 10:10

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