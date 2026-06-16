Esercito protagonista all’Air Show di Bellaria-Igea Marina
Il 20 e 21 giugno dimostrazioni dinamiche degli elicotteri UH-90A e AH-129D del 7° reggimento AVES “Vega” e stand informativo su mezzi, attività e opportunità di carriera nelle Forze Armate
Dal 20 al 21 giugno, l’Esercito sarà presente all’Air Show di Bellaria-Igea Marina con una dimostrazione dinamica di elicotteri e l’allestimento di uno spazio espositivo.
Il sorvolo degli aeromobili UH-90A e AH-129D del 7° reggimento AVES “Vega” consentirà di apprezzare l’addestramento, la tecnologia e la prontezza degli equipaggi dell’Aviazione dell’Esercito.
Coordinati dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”, i militari dell’Aviazione dell’Esercito saranno a disposizione dei visitatori per illustrare al pubblico mezzi, equipaggiamenti e materiali specialistici impiegati nelle attività operative e addestrative per garantire la sicurezza e la difesa dei cittadini. Inoltre, il pubblico potrà ricevere informazioni sulle opportunità professionali e sui concorsi per entrare a far parte dell’Esercito Italiano.