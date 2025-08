Esodo estivo, weekend da bollino nero: attesi oltre 13 milioni di spostamenti

Anas sospende l’81% dei cantieri per favorire la circolazione; traffico intenso soprattutto sabato 2 agosto con partenze verso mare, montagna e confini di Stato

L’esodo estivo entra nel vivo con un weekend da bollino nero. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra venerdì 1 e domenica 3 agosto sono previsti oltre 13 milioni di spostamenti. Luglio ha già registrato 234,7 milioni di transiti sulle strade e autostrade della rete Anas.

La giornata più critica sarà sabato 2 agosto, con partenze dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Bollino rosso invece per il pomeriggio di venerdì e tutta la giornata di domenica, quando si concentreranno i rientri dei vacanzieri del weekend breve.

Per agevolare il traffico, Anas ha sospeso o chiuso 1.348 cantieri fino all’8 settembre, pari all’81% di quelli attivi. Operativi 2.500 addetti con presidi h24 lungo le principali direttrici turistiche, dalla A2 “Autostrada del Mediterraneo” alle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, fino ai raccordi autostradali verso i valichi di confine del Nord.

Massima attenzione anche sulla rete viaria di Roma in vista del Giubileo dei Giovani 2025, con presidi rafforzati sul Grande Raccordo Anulare e sull’A91 Roma-Fiumicino. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore oggi dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22.