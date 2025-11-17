Esonda il Torre nel Goriziano: persone soccorse sui tetti

Frana travolge una casa a Brazzano: due dispersi, uno in salvo

Nel Goriziano continua l’emergenza maltempo. A Versa, frazione di Romans d’Isonzo, il fiume Torre è esondato provocando allagamenti diffusi e costringendo alcune persone a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni. I vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta con barche leggere e con l’elicottero del reparto volo di Venezia per raggiungere e mettere in salvo i residenti bloccati dall’acqua.

Situazione drammatica anche a Brazzano di Cormons, dove nella notte un’enorme colata di fango ha travolto una vecchia casa di tre piani e l’edificio adiacente. Tra le macerie i soccorritori stanno cercando due dispersi: un uomo di 35 anni, originario della Germania, e un’anziana che, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava tentando di mettere in salvo quando è stato investito dalla frana.

Una terza persona è stata estratta viva dai detriti: si tratta di un uomo portato in ospedale con una frattura a una gamba. L’intera area appare oggi come un vasto cumulo di macerie, mentre prosegue incessante la corsa contro il tempo per ritrovare i dispersi e mettere in sicurezza la zona.