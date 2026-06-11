Esordio dell’atletica paralimpica sammarinese allo Stadio Olimpico di Serravalle

Buone prestazioni per gli atleti della San Marino Athletics Academy nelle prime gare stagionali tra sprint, 400 metri e getto del peso

Il 10 giugno l’atletica paralimpica sammarinese ha fatto il suo esordio sulla pista di casa dello Stadio Olimpico di Serravalle. I tre portacolori della San Marino Athletics Academy, in ambito Fidal, hanno interpretato al meglio le prime gare della stagione.

Ruggero Marchetti è sceso in pista nei 100 metri, chiudendo con il tempo di 16’’02. Lo stesso atleta ha poi affrontato anche i 400 metri, in una sfida sul giro di pista insieme al compagno di squadra Teo Flores Lazcano: ad avere la meglio è stato Marchetti con 1’15’’63, davanti al diciassettenne Flores Lazcano, che ha fermato il cronometro a 1’15’’69.

Buona prova anche per Sara Valentini, impegnata sui 400 metri, che ha concluso la gara in 1’26’’88.

Infine, Teo Flores Lazcano ha esordito anche nel getto del peso da 7,26 kg, registrando come miglior lancio la misura di 5,21 metri.