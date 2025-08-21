Esordio europeo per la Fiorentina: in Slovacchia la sfida d’andata contro il Polissya

I viola iniziano il cammino nei playoff di Conference League contro la formazione ucraina

La Fiorentina torna protagonista in Europa e questa sera farà il suo esordio stagionale in Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata in Slovacchia, sede scelta per motivi logistici e di sicurezza, per affrontare gli ucraini del Polissya nella gara d’andata dei playoff.

I viola, reduci da un’estate intensa tra mercato e preparazione, cercano subito un risultato positivo che possa indirizzare la qualificazione al turno di ritorno, in programma a Firenze la prossima settimana. Italiano si affida alla qualità del reparto offensivo e all’esperienza internazionale maturata dal gruppo, che nelle ultime due stagioni ha raggiunto due finali europee consecutive.

Il Polissya, alla sua prima partecipazione a una competizione UEFA, rappresenta una sorpresa nel panorama calcistico ucraino e proverà a sfruttare entusiasmo e compattezza per mettere in difficoltà i toscani.

L’appuntamento è fissato per questa sera: fischio d’inizio alle 20.00, con la Fiorentina chiamata a confermare il proprio status di favorita e a compiere il primo passo verso la fase a gironi della Conference League.