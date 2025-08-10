Esordio sul velluto per Sinner a Cincinnati, ma Musetti va ko
Jannik travolge Galan 6-1 6-1 al debutto; eliminazione amara per Lorenzo, battuto al tie-break da Bonzi
10 agosto 2025 09:23
Inizio senza intoppi per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. L’altoatesino, numero uno d’Italia, ha dominato il colombiano Daniel Elahi Galan in appena due set, lasciandogli soltanto due game e chiudendo 6-1 6-1 in meno di un’ora di gioco.
Non altrettanto fortunato Lorenzo Musetti, seconda racchetta azzurra nel ranking ATP, che è stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine di una lunga battaglia contro il francese Benjamin Bonzi. Dopo oltre due ore di equilibrio, il carrarino si è arreso al tie-break del terzo set, salutando prematuramente il torneo.