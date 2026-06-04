Esordio sulla 10 km per Cristian Piccininni al Campionato Italiano di fondo

Il giovane atleta della Polisportiva Riccione in gara nel Golfo di Baratti

Prima esperienza sulla distanza olimpica della 10 chilometri in acque libere per Cristian Piccininni della Polisportiva Riccione, impegnato il 1° giugno nelle acque del Golfo di Baratti (LI) in occasione del Campionato Italiano Assoluto di Fondo.





Per il giovane atleta riccionese si trattava dell’esordio assoluto sulla distanza, in un contesto di altissimo livello tecnico che ha visto al via alcuni dei migliori specialisti italiani e internazionali della disciplina, tra cui Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, insieme a numerosi atleti protagonisti delle principali competizioni mondiali.

Cristian ha interpretato la gara con grande determinazione e personalità, riuscendo a mantenere fino a metà percorso un ottimo contatto con il proprio gruppo di riferimento e dimostrando di poter competere ad un livello molto elevato nonostante la giovane età e la limitata esperienza sulla distanza.





Nella seconda parte della competizione è emerso un fisiologico calo, dovuto sia alla lunghezza della prova sia alla necessità di acquisire maggiore esperienza nella gestione delle dinamiche tattiche tipiche delle gare di fondo. Un passaggio del tutto normale per un atleta alla sua prima partecipazione in una competizione nazionale di questo livello sulla 10 km.

Il bilancio resta comunque estremamente positivo. Oltre al valore tecnico della prestazione, la gara ha rappresentato un’importante occasione di crescita sportiva e personale, consentendo a Cristian di confrontarsi non soltanto con i migliori atleti della propria categoria, ma anche con campioni affermati del panorama internazionale.





Al termine della prova Piccininni ha concluso al 52° posto assoluto e al 14° posto nella categoria Juniores 2008, risultato che conferma il suo percorso di crescita all’interno del settore fondo della Polisportiva Riccione.

La stagione proseguirà già nei prossimi giorni con un nuovo importante appuntamento nazionale: il 4 giugno Cristian Piccininni e Federico Ferraro saranno infatti impegnati nella prova Knockout, formula innovativa delle gare in acque libere che rappresenterà un ulteriore e significativo banco di prova per misurarsi con il panorama nazionale del nuoto di fondo.