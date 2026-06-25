Pietracuta, Conti "pigliatutto": al 25 giugno ha rifatto la rosa. Manca solo un difensore

Lo storico ds rossoblù ha pescato Galassi, Zanni e Guidi a Santarcangelo: lo scorso anno li ha allenati Fregnani

Faeti, Mani e Sapori, i giovani del 2009 Pacini e Angelini. Al termine del campionato, il Pietracuta si è ritrovato con soli 5 giocatori in rosa, dopo la conclusione del rapporto con la federazione sammarinese, che ha spostato in blocco quasi tutta la rosa rossoblù verso Coriano. Lo storico ds pietracutese, Sandro Conti, si è rimboccato le maniche e al 25 giugno ha praticamente ricostruito tutta la rosa: manca solo un difensore centrale, destinato ad affiancare Guidi. L'ex Santarcangelo e i suoi due compagni di squadra, il jolly di fascia destra Galassi e il centrocampista Zanni, ritroveranno così Luca Fregnani, loro allenatore nell'ultimo campionato, concluso ai playoff. Il colpo di mercato è comunque l'esperto portiere Pollini: due anni fa ha vinto il campionato di Eccellenza con il Tropical Coriano, lo scorso anno ha ben figurato anche in serie D. In difesa Fregnani potrà contare su Tiraferri e sul jolly Celli, impiegabile sia come centrale, che come terzino. Filippo Fabbri è un altro colpo da novanta: a Pietracuta ha sempre garantito gol e ottime prestazioni. La rosa allestita da Conti permetterà a Fregnani di alternare i due schemi prediletti: 4-2-3-1 e 4-3-3. A proposito di giovani, la rosa sarà completata dal 2009 Riccardo Mattei, portiere, dal coetaneo Riccardo Bernardi, centravanti delle giovanili della Savignanese, e dal 2007 Lorenzo Alessi, esterno offensivo, lo scorso anno alla Juniores della Sammaurese.

Pietracuta (4-2-3-1): POLLINI (MATTEI) - TIRAFERRI (DOMENICONI), GUIDI (CELLI), X (MEDICI, Pacini), Faeti - Mani (MUSSONI), ZANNI (CESARINI) - GALASSI (PROVERBIO), F.FABBRI (SENSOLI, Angelini), Sapori o GESSAROLI (ALESSI) - RIVI (BERNARDI). All.: Fregnani.