Esordio vincente per Spalletti sulla panchina della Juventus
I bianconeri superano la Cremonese 2-1 nell’anticipo della decima giornata. Kostić e Cambiaso firmano il successo, Vardy accorcia per i grigiorossi. Napoli fermato sullo 0-0 dal Como al Maradona
Parte nel migliore dei modi l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri si impongono 2-1 sul campo della Cremonese grazie a una prova convincente e a una buona organizzazione di gioco, soprattutto nel primo tempo.
La Juve sblocca il risultato con Kostić, bravo a finalizzare una manovra corale, e raddoppia nella ripresa con Cambiaso, autore di un gol di pregevole fattura. Nel finale, la Cremonese accorcia le distanze con Vardy, ma il tentativo di rimonta si spegne senza esiti.
In attesa delle gare del weekend, la Juventus si rilancia in classifica, mentre il Napoli capolista frena al “Maradona”, bloccato sullo 0-0 dal Como. Gli azzurri sprecano anche un rigore, fallito nel secondo tempo, e vedono ridursi il vantaggio sulle inseguitrici.