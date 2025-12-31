Esplode un petardo a Roma: muore un uomo di 60 anni

L’ordigno artigianale, acquistato dal figlio sul mercato clandestino, è detonatogli in mano durante i preparativi per Capodanno

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 dicembre ad Acilia, in zona Malafede, alle porte di Roma. Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita dopo l’esplosione di un petardo che stava maneggiando poco prima dell’inizio dei festeggiamenti di Capodanno.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in via Cortemaggiore. All’arrivo dei soccorsi, il personale del 118 ha trovato l’uomo già privo di vita, con gravi ustioni e un arto amputato a causa della violenta deflagrazione. Inutili i tentativi di rianimazione.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Ostia, l’ordigno era di fabbricazione artigianale e sarebbe stato acquistato dal figlio attraverso canali illegali. L’esplosione improvvisa avrebbe causato una gravissima emorragia, risultata fatale. La Procura aprirà un fascicolo per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.