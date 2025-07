Esplosione nella notte a Torino: crolla il tetto di una palazzina, grave bimbo

Incendio dopo lo scoppio in una mansarda in via Nizza. Cinque i feriti, tra cui due minori

Una violenta esplosione ha squarciato la quiete della notte torinese intorno alle 3.15 in via Nizza 389, provocando un incendio e il crollo del tetto di una palazzina. Il rogo, scaturito da una mansarda all’ultimo piano, ha coinvolto almeno tre appartamenti. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento.



Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Tra i residenti soccorsi, cinque persone: tre adulti e due minorenni. A preoccupare maggiormente le condizioni di un bambino di 12 anni, che ha riportato ustioni sul 30% del corpo ed è ora ricoverato in prognosi riservata, sedato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale infantile Regina Margherita.



Nello stesso ospedale è stata trasportata anche una bambina di sei anni, coinvolta nell’incidente: le sue condizioni sono buone, ma resta in osservazione per precauzione.



Degli adulti soccorsi e trasportati al Cto di Torino, due uomini hanno riportato ferite lievi, mentre una donna è già stata dimessa.



Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione è avvenuta in una mansarda, e ha provocato il crollo parziale del tetto, oltre a danni significativi ad altri due appartamenti. Diversi calcinacci sono precipitati in strada, danneggiando alcune auto parcheggiate. Una persona inizialmente data per dispersa è poi risultata non presente nell’edificio al momento dell’incidente.



Le indagini sono in corso per chiarire l’origine dello scoppio, mentre la zona resta transennata e sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza degli abitanti e dei passanti.