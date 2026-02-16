Esplorare il mondo restando in città: serata evento in Biblioteca a Riccione

Prosegue fino a maggio il ciclo patrocinato dal Comune di Riccione, dedicato ai racconti e alle esperienze dei viaggiatori

Il fascino dell’esplorazione torna protagonista a Riccione con un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta del mondo. Giovedì 19 febbraio (ore 21), la Biblioteca comunale ospita un nuovo incontro di “Racconti di viaggio”, la rassegna curata dal gruppo Angolo dell’avventura di Rimini e Riccione.

Al centro della serata il reportage di Laura Trebbi dedicato a Guatemala e Belize, due terre profondamente diverse ma unite da una storia millenaria. Attraverso la proiezione di immagini e il racconto diretto, la viaggiatrice accompagnerà il pubblico in un percorso che attraversa l’America Centrale, muovendosi tra le testimonianze delle antiche civiltà del passato, la varietà dei paesaggi naturali che caratterizzano questi luoghi e la ricchezza delle tradizioni locali che ancora oggi ne definiscono l’identità.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Riccione, fa parte di un percorso mensile iniziato lo scorso ottobre e che proseguirà fino al 14 maggio. Gli appuntamenti nascono per condividere esperienze autentiche e sguardi diversi sul mondo, trasformando il racconto di viaggiatori e viaggiatrici in un’occasione di incontro collettivo capace di accendere la curiosità e il desiderio di scoperta.