Esplosione davanti casa di Sigfrido Ranucci: distrutte le auto del conduttore di Report e di sua figlia

Indagini in corso: si ipotizza un attentato mirato

Notte di paura per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report: un’esplosione ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia, parcheggiate davanti all’abitazione di famiglia a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il rogo sarebbe stato un ordigno piazzato sotto il veicolo del giornalista.

La deflagrazione è stata così potente da danneggiare anche una casa vicina. Nessuno è rimasto ferito, ma Ranucci ha dichiarato che la figlia era passata davanti alle auto pochi minuti prima: “Avrebbero potuto ammazzarla”.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Digos e Vigili del Fuoco, mentre la Procura di Roma ha aperto un’indagine. Ranucci, da tempo sotto scorta per minacce ricevute, ha collegato l’attacco alle inchieste più recenti della sua trasmissione.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti e sulla libertà di stampa in Italia.