Esplosione in azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e due feriti

Tragedia sul lavoro: una quarta persona risulta ancora dispersa. A deflagrare sarebbe stato un contenitore di oli esausti durante lavori di manutenzione

Strage sul lavoro nel Casertano. Un’esplosione devastante si è verificata questa mattina all’interno di un’azienda di trattamento rifiuti a Marcianise, la Ecopartenope, causando la morte di tre persone: due operai e il titolare dell’impresa.

Secondo le prime ricostruzioni, i tre sarebbero stati travolti dall’onda d’urto e sbalzati a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Oltre alle vittime, una quarta persona risulta al momento dispersa, mentre altri due lavoratori sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero in pericolo di vita.

A provocare la deflagrazione sarebbe stato un contenitore di oli esausti, esploso mentre erano in corso operazioni di manutenzione all’interno di un capannone dell’azienda.

Fuori dalla struttura, momenti di dolore e disperazione: parenti e colleghi delle vittime attendono notizie, mentre la comunità locale è sotto shock per l’accaduto.

Le autorità stanno valutando l’ipotesi di avviare accertamenti sulla sicurezza degli impianti e sulle procedure adottate durante i lavori, per capire se vi siano state negligenze o irregolarità.