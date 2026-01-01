Esplosione in un resort sciistico svizzero, diversi morti e feriti

La polizia: “Cause ancora sconosciute”. L’incidente è avvenuto a Crans-Montana, nel Canton Vallese

Un’esplosione ha colpito nella mattinata di giovedì un bar situato nella rinomata località sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, provocando numerose vittime. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio provvisorio parla di diversi morti e feriti, anche se il numero esatto non è stato ancora ufficialmente confermato.

“C’è stata un’esplosione di origine sconosciuta”, ha dichiarato all’Afp Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese. “Al momento possiamo confermare la presenza di diversi feriti e di alcune vittime”.

Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, mettendo in sicurezza l’area e avviando le prime indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La zona attorno al locale è stata isolata, mentre proseguono le operazioni di soccorso e di identificazione delle persone coinvolte.

Le autorità invitano la popolazione alla calma e assicurano che ulteriori aggiornamenti verranno diffusi non appena disponibili.