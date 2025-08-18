Espulsi dall’Italia, sbarcano in Sardegna: tre migranti arrestati

I cittadini algerini, già destinatari di provvedimenti di respingimento, sono stati fermati dalla Squadra Mobile di Cagliari dopo aver raggiunto le coste del Sud dell’isola

Tre cittadini algerini di 21, 25 e 28 anni sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per essere rientrati in Italia in violazione del divieto di reingresso previsto dal Testo Unico sull’Immigrazione.

I migranti erano sbarcati nei giorni scorsi sulle coste meridionali della Sardegna e successivamente trasferiti al centro di accoglienza di Monastir per le procedure di identificazione. Proprio in questa fase, la polizia ha accertato che i tre erano già destinatari di provvedimenti di respingimento con divieto di rientro sul territorio nazionale.

Dopo le verifiche, è scattato l’arresto per tutti e tre, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.