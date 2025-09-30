Espulso cittadino straniero detenuto a Rimini: divieto di rientro per 10 anni

Stava scontando una pena per numerosi reati contro il patrimonio e la persona

Nei giorni scorsi il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha eseguito il rimpatrio, con scorta, di un cittadino tunisino destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dall’autorità giudiziaria.

Lo straniero, privo di regolare titolo di soggiorno, si trovava detenuto presso la casa circondariale di Rimini, dove stava scontando una pena per numerosi reati contro il patrimonio e la persona.

Dopo aver verificato le esatte generalità e ottenuto dal Consolato della Tunisia il necessario lasciapassare, gli operatori hanno richiesto e ottenuto dal magistrato di sorveglianza di Bologna un decreto di espulsione, eseguito in via coattiva.

Il detenuto è stato prelevato direttamente dal carcere e condotto alla frontiera aerea di Roma-Fiumicino, da dove è stato accompagnato fino al Paese d’origine da personale specializzato. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di reingresso nello spazio Schengen per i prossimi dieci anni.