Estasi Sampierana: quinta vittoria consecutiva e primato in solitaria

I bianconeri regolano 2-0 una tenace Osteria Grande

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati, Ariyo, Narducci, Lorusso, Quercioli (24' st Bolognesi), Corzani (15' st Petrini), Di Novella (37' st Conficoni), Pippi (1' st Cangini), S.Braccini. A disp.: Zamagni, Pieri, Soldati, D.Braccini. All.: Belli.

OSTERIA GRANDE: Bovo, Luccarini (26' st Fantilli), Carpano (26' st Monducci), Stanzani, El Archi, Castagnini, Grazioso, Caniato (40' st S.Sanguin), Biondelli (10' st Spitz), Jammeh, Rinieri (26' st Martuzzi). A disp.: Bastardo, Y.Sanguin, Calestani, Landi. All.: Malaguti.

ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 28' pt Quercioli, 39' st S.Braccini.

AMMONITI: S.Braccini.

SAN PIERO IN BAGNO La Sampierana inaugura la divisa del “centenario” e si premia con la vittoria che vale il primato in solitaria nel girone B di Eccellenza. Di fronte ad un folto pubblico, i bianconeri domano l'agguerrita Osteria Grande con due gol di Quercioli e Braccini. Belli lancia dal primo minuto Corzani e Pippi: al 9' Crociati affonda sulla fascia, palla a rimorchio per Simone Braccini, Bovo è bravissimo a deviare in angolo. Jammeh risponde chiamando Ravaioli alla parata. Al 28' Sampierana in vantaggio: cross di Lorusso da sinistra e incornata vincente di Quercioli. Al 40' Ravaioli si supera per negare il gol a Biondelli. Nella ripresa tanto agonismo e poche occasioni. All'84' coast to coast di Crociati che serve Simone Braccini: pallonetto vincente e vittoria in cassaforte.