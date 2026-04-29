Estate 2026 a Rimini: oltre 250 eventi in 150 giorni, da Vasco Rossi al Papa

Presentato il palinsesto estivo alle categorie turistiche. Prenotazioni a maggio già su del 22,7% rispetto al 2025

Rimini punta tutto sull'estate 2026. La città ha presentato alle categorie turistiche un palinsesto da record: oltre 250 eventi in 150 giorni, da maggio a settembre. Si parte il 30 maggio con Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri — data zero del suo nuovo tour nazionale — seguito il 7 giugno da Achille Lauro. L'ultima novità annunciata è l'esibizione gratuita di Luì e Sofì, il duo dei Me contro Te, il 31 luglio in piazzale Fellini: apriranno RiminiWow, tre serate dal 31 luglio al 2 agosto dedicate a youtuber e creator per un pubblico giovanissimo.

Il calendario degli appuntamenti di punta è fitto. Il 19-21 giugno torna la ventunesima Notte Rosa con l'RDS Summer Festival. Dal 12 al 19 luglio è atteso il Cartoon Club, il salone del fumetto con oltre 200mila presenze previste. Tra il 21 e il 26 agosto va in scena il Meeting per l'amicizia fra i popoli, quest'anno con la visita di Papa Leone XIV. Chiude la stagione l'11-13 settembre il Gran Premio di San Marino di MotoGP a Misano.

Non manca la cultura: da fine giugno il Museo della Città ospiterà la mostra "Bellini e Mantegna allo specchio", con la Pietà restaurata di Bellini — già esposta alla Ca' d'Oro di Venezia e a New York — messa a confronto con il San Sebastiano di Mantegna.

I dati incoraggiano. Secondo Visit Rimini le prenotazioni a maggio segnano già un +22,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono anche i collegamenti dall'aeroporto Fellini, con nuove rotte verso Manchester, Colonia e diverse città polacche.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad non nasconde l'ottimismo e ricorda che il concerto di Vasco Rossi del 2023 generò 43mila presenze aggiuntive e circa quattro milioni di euro di indotto in un solo weekend. «In un momento di criticità del turismo, tra incertezze economiche e guerre — sottolinea — Rimini scommette e rilancia, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.»