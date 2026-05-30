Estate 2026: la stagione balneare entra nel vivo, ma i costi aumentano del 2,7%

Con il ponte del 2 giugno scatta ufficialmente l'estate sulle spiagge della riviera. Federconsumatori Rimini lancia l'allarme: rincari su ombrelloni, cibo e servizi balneari, mentre i budget familiari si assottigliano

Con il lungo weekend del 2 giugno la stagione balneare 2026 entra nel vivo a tutti gli effetti, richiamando migliaia di vacanzieri sulle spiagge della riviera romagnola. Ma il piacere del primo bagno deve fare i conti con una realtà sempre più cara: secondo il monitoraggio annuale dell'Osservatorio Federconsumatori, i costi dei servizi balneari registrano quest'anno un aumento medio del +2,7% rispetto al 2025.

Prezzi ancora competitivi sulla riviera, ma le differenze sono marcate

Nonostante i rincari, le località romagnole si confermano tra le più accessibili del panorama balneare italiano. A Rimini un abbonamento stagionale con ombrellone e due lettini oscilla tra i 500 e i 1.200 euro, con il lettino giornaliero tra i 6 e gli 8 euro. A Riccione si sale: da 700 a 2.000 euro per l'abbonamento annuale, e dagli 8 ai 10 euro al giorno per il singolo lettino. Più cara Milano Marittima, dove l'abbonamento può arrivare fino a 2.500 euro e il lettino giornaliero tocca i 15 euro. Le variazioni dipendono dal periodo, dalla posizione in spiaggia e dalla vicinanza al mare.

Caro vita e geopolitica spingono gli italiani a restare in Italia

Inflazione, costi dell'energia e dei trasporti stanno riducendo il budget a disposizione delle famiglie per le vacanze. Paradossalmente, però, lo scenario geopolitico internazionale finisce per favorire il turismo interno: sempre più italiani scelgono di restare nel Paese, optando per mete domestiche rispetto a destinazioni estere. Una tendenza che premia la riviera romagnola, storicamente apprezzata per il rapporto qualità-prezzo.

Il caro-spiaggia colpisce anche bar e ristorazione

Tra le voci di spesa più pesanti segnalate da Federconsumatori c'è quella legata a bar e ristorazione in spiaggia: acqua, gelati, tramezzini, aperitivi e pasti hanno già registrato rincari del +7% a partire dallo scorso mese. Un dato che sta modificando le abitudini dei vacanzieri: molte famiglie si organizzano in autonomia portandosi il cibo da casa, mentre altri riducono le ordinazioni al minimo. Cresce anche il ricorso alle spiagge libere, in particolare tra i giovani, alla ricerca di un'alternativa gratuita agli stabilimenti.

Federconsumatori: "Bilanci familiari sotto pressione"

L'associazione a tutela dei consumatori sottolinea come la stretta economica sulle famiglie si faccia sentire anche nella scelta delle vacanze. "I cittadini cercano ogni possibile soluzione per risparmiare", si legge nel comunicato, in un contesto in cui la stagione 2026 è peraltro ancora segnata da incertezze legate ai bandi di assegnazione delle concessioni balneari.