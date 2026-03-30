Estate 2026 senza Boabay: pausa temporanea per rinnovamento

Il parco acquatico di Rimini Sud sospende l’attività per ristrutturazioni

“Non è un addio, ma un arrivederci”: Mauro Vanni, Presidente della Coop operatori balneari di Rimini Sud, rassicura cittadini e turisti che in 10 anni hanno giocato con Boabay.

Con un messaggio su Facebook è stata annunciata l’assenza del parco acquatico in mare per l’estate 2026. “È una chiusura temporanea”, dice Vanni. “Aveva bisogno di un forte investimento per essere ristrutturato. In vista dei bandi (legati alla Bolkestein, n.d.r.), aspettiamo a fare questi interventi perché li vorremmo inserire come ristrutturazione all’interno dei suddetti bandi”.

Si tratta quindi di una pausa di una stagione, in attesa di un Boabay rinnovato in futuro, pronto a riaprire. La struttura impiegava circa 8-10 dipendenti e soci. “Sono già stati tutti reintegrati nelle nostre attività, mentre altri hanno trovato nuovi impieghi. Nessuno è rimasto senza lavoro. C’è una forte richiesta di salvataggi e chi desidera fare la stagione trova tranquillamente opportunità”, conclude Vanni.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Mauro Vanni

Il messaggio social di Boabay

"Dopo 10 fantastiche stagioni e innumerevoli tuffi, scivolate e momenti di felicità condivisa, il nostro amato Parco Acquatico BoaBay ha chiuso i battenti a settembre 2025. È stata una decisione difficile, ma necessaria. Le tante incertezze riguardo il futuro delle concessioni non ci hanno permesso di pianificare con la serenità necessaria per continuare ad investire nella qualità e nelle novità che voi meritate. Non è un addio definitivo, ma un arrivederci con un grazie enorme per aver fatto parte della nostra storia. Un ringraziamento speciale a voi: Siete stati il cuore pulsante di BoaBay. Senza la vostra energia ed il vostro entusiasmo, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile."