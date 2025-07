Estate a Riccione: al Castello degli Agolanti spettacoli, laboratori e il festival Tafuzzy Days

Il Castello degli Agolanti si trasforma in un polo culturale con appuntamenti per grandi e bambini, tra arte, musica e divertimento.

Il Castello degli Agolanti di Riccione, immerso in un parco suggestivo che unisce idealmente la città dalla collina al mare, è un luogo unico, simbolico e panoramico da cui si può abbracciare tutta la vitalità culturale dell’estate riccionese. Dalle sue terrazze si vede non solo l’orizzonte dell’Adriatico, ma anche il paesaggio vivo di una città che investe con convinzione nella cultura come strumento di coesione, crescita e identità.

È proprio da qui che prende avvio un’estate scandita da appuntamenti diffusi e di qualità, promossi dal Comune di Riccione: mostre fotografiche a Villa Mussolini e Villa Franceschi, letture animate della Biblioteca comunale e i poetici concerti di “Albe in controluce” sulle spiagge, incontri e laboratori al Museo del Territorio, presentazioni di libri in piazzale Ceccarini e il cinema all’aperto nell’anfiteatro degli Olivetani.

All’interno di questo disegno culturale, quanto mai ricco, articolato e partecipato, il Castello degli Agolanti si conferma luogo cruciale della programmazione estiva, non solo cornice, ma vero e proprio motore di comunità. Dopo il Compleanno dei Fratelli di Taglia, il Castello si prepara infatti ad accogliere un altro evento attesissimo: il “Tafuzzy Days”, leggendario festival di musica indipendente tra i più amati e longevi della Riviera, curato da un vivace collettivo di giovani musicisti, artisti e promotori culturali riccionesi, con il sostegno del Comune.

In questo contesto, ricco di visioni e creatività, si inserisce la grande festa per i quarant’anni di attività della compagnia Fratelli di Taglia, punto di riferimento del teatro per ragazzi e famiglie a livello locale e nazionale. Organizzata dalla compagnia con il sostegno del Comune di Riccione e della Regione Emilia-Romagna, “Castello in festa – Taglia 40” si terrà dall’8 al 10 agosto, animando gli spazi del castello con spettacoli, laboratori, performance artistiche e attività di benessere, tutti a ingresso gratuito.





Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura di Riccione:

“Il Castello degli Agolanti è uno dei principali luoghi del cuore per tutta la comunità riccionese e per i suoi ospiti e siamo particolarmente felici di confermare il suo valore strategico attraverso questo splendido progetto culturale. È davvero una gioia per noi poterlo fare insieme ai Fratelli di Taglia che oggi festeggiano un traguardo importante: il 40esimo anniversario della loro attività. La compagnia si è distinta negli anni per la coerenza del proprio percorso artistico sul nostro territorio, offrendo una produzione culturale ricca e accessibile, pensata in particolare per ragazzi e famiglie, valorizzando il linguaggio del teatro come strumento educativo e di intrattenimento. A loro vanno i nostri migliori auguri perché possano continuare ad appassionare al linguaggio teatrale il pubblico di ogni età”.





“Castello in festa – Taglia 40” – il programma degli spettacoli e delle attività

Ad aprire il ricco programma di appuntamenti agli Agolanti sarà, giovedì 7 agosto alle 21:30 alla Meridiana del Castello, l’ouverture con lo spettacolo “Puro Tomate” del clown argentino Tomate, un evento inserito nel festival diffuso di teatro di figura e animazione “Pane Burro e Burattini”.

“Castello in festa – Taglia 40” apre il sipario venerdì 8 agosto alle 18:30, con una serie di attività pensate per il coinvolgimento di grandi e piccini. Si comincia con il laboratorio di palloncini per la realizzazione di una scultura a forma di Polipo gigante, seguito dall’animazione di Tomate Clown, artista argentino molto amato dal pubblico. In contemporanea, prenderà vita anche il laboratorio di bolle di sapone giganti, seguito dalla maestra Abrascia, anch’essa proveniente dall’Argentina.

Sempre nel tardo pomeriggio, l’associazione Benessere shiatsu Le Saline di Coriano proporrà momenti di relax e massaggi per rilassarsi sul prato del castello e scoprire i benefici delle antiche discipline orientali.

Alle 21:30 andrà in scena “Alì Babà e i 40 ladroni”, una produzione della compagnia Fratelli di Taglia, tra suggestioni musicali e sonore che hanno per protagonisti due clown: Pink e Lisa. Uno spettacolo di teatro d’attore e di figura, adatto a tutti, a partire dai 3 anni.

Sabato 9 agosto, a partire dalle 18:30, torna il laboratorio di palloncini per completare la scultura del Polipo gigante con Tomate Clown, affiancato nuovamente dalle attività di benessere orientale curate dall’associazione Le Saline. Alle 20:30 partirà la “Gran parata”, con il Polipo gigante che sfilerà accompagnato dal Carretto delle meraviglie della compagnia Bubble on circus e dalla Banda 21 Rulli Marching band Cuore 21. La parata partirà da Riccione Alba per raggiungere piazzale Ceccarini, dove ad accogliere il pubblico ci sarà una spettacolare tempesta di bolle.

Alle 21:30 la compagnia Fratelli di Taglia porterà sul palco “Il viaggio di Tartaruga Tranquilla Piepesante”, una storia dolce e divertente con pupazzi e attori, adatta ai bambini dai 3 anni in su. La protagonista, una tartaruga tenace, affronterà un lungo cammino per assistere alle nozze del Re Leone, dimostrando che chi va piano va davvero lontano.

Domenica 10 agosto si apre alle 18:30 con momenti dedicati al benessere e alla consapevolezza, tra massaggi shiatsu e yoga, seguito da un laboratorio creativo a cura dell’associazione Il Tassello mancante. Alle 19:30 spazio alla “Mindfulness e alla meditazione antistress” con Tabitha Piersantini, fisioterapista e docente specializzata.

Alle 20:30 il pubblico sarà trasportato nel mondo magico di Bubble on circus con il Carretto delle meraviglie, un viaggio poetico fatto di bolle giganti, magia e poesia, pensato per meravigliare adulti e bambini.

A seguire, alle 21:30, la compagnia Fratelli di Taglia presenterà il libro “Taglia 40” con le “Filastrocche d’aMare” e le letture animate, accompagnate dalla musica dal vivo del duo Beati precari e dalle illustrazioni estemporanee dell’artista Massimo Modula.

A chiudere la serata, alle 22:30, lo spettacolo “Ritual de fuego” del gruppo messicano Quetzalcoatl: un rito tribale con danze, fuoco e percussioni, ispirato alla cultura azteca, per evocare l’energia primordiale e il battito della terra.

Tutti gli eventi e gli spettacoli sono a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 9461660. Durante le tre serate sarà attivo, all’interno del Castello degli Agolanti, un punto ristoro a cura della Cantinetta della Corte.