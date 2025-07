Estate: il gelato diventa un lusso in Riviera – più piccolo e più caro

Federconsumatori denuncia aumenti ingiustificati e rincari fino al +24% per i gelati confezionati

Federconsumatori Rimini, con una nota, accende i riflettori sull’aumento record dei prezzi del gelato in riviera. Con l’arrivo dell’estate, i consumi non calano, ma rispetto al 2023 il gelato è rincarato in media del +9%, con picchi del +24% per il gelato confezionato a stecca e del +23% per quello in vaschetta. L’associazione segnala come, rispetto al 2021, i prezzi siano saliti del +42%, e addirittura del +138% rispetto al 2002. Federconsumatori denuncia che i rincari delle materie prime e dell’energia non giustificano aumenti così forti e segnala un altro fenomeno: i gelati confezionati sono sempre più piccoli, fino al -15% di peso rispetto al 2002.

Tabelle e costi in dettaglio

La nota stampa di Federconsumatori Rimini

Con l’arrivo del caldo in riviera l’estate, si sa, è sinonimo di gelato. Goloso, rinfrescante, consolatorio, senza dubbio è l’alimento preferito specialmente nei mesi più caldi, a tutte le età.

I consumi di questo bene non conoscono flessioni, proprio perché i cittadini lo associano alla sensazione di gioia e al concetto di vacanza. Ma i prezzi, invece, registrano dei veri e propri record!

Solo nell’ultimo anno, mediamente, il gelato è aumentato del +9%. A crescere di più il costo del gelato confezionato (a stecca) e del gelato in vaschetta, rispettivamente aumentato del +24% e del +23%.

Se estendiamo il confronto agli ultimi anni il divario diventa impressionante: rispetto al 2021 mediamente i costi sono aumentati del +42%, ma rispetto al 2002 sono aumentati del +138%!

Le cause? Latte, zucchero e cacao, hanno subito aumenti di prezzo, a cui si aggiunge anche il caro-energia registrato negli ultimi anni, ma questi andamenti non sono sufficienti a spiegare incrementi di questa portata!

Un altro fattore interessante riguarda la quantità: se nelle gelaterie artigianali i coni si fanno sempre più grandi e particolari (da quelli al cacao, a quelli mandorlati, a quelli nella versione priva di glutine), e quindi anche più cari e costosi, i gelati confezionati (coni e a stecca) sono sempre più piccoli! Specialmente i gelati a stecca si sono “rimpiccioliti” del -15% rispetto al 2002. Sempre più piccole, inoltre, le versioni gourmet.