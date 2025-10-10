Estate con meno turisti a Cattolica: "Colpa del meteo? Mancano eventi, si campa alla giornata"

Mauro (Fratelli d'Italia) attacca l'amministrazione comunale: "Troppo immobilismo"

"L'assessore Bartolucci, invece di scaricare la colpa sul maltempo dovrebbe prendersi le proprie responsabilità politiche ed iniziare ad invertire il trend negativo che da anni si abbatte sul comune di Cattolica". Così Flavio Mauro di Fratelli d'Italia, commentando il calo dei turisti a Cattolica. Mauro scende nei dettagli: "Manca un piano turistico delineato, non ci sono eventi, non c'è strategia e si campa alla giornata. L'assessore parla di destagionalizzazione del turismo, ma nulla è stato fatto in questo senso, a differenza di tanti altri comuni della costa. A tutto ciò si aggiunge l'incapacità di investire in modo corretto i proventi dell'imposta di soggiorno, corrispondenti ad un'entrata di oltre 2 milioni di euro per il comune".

Mauro chiede chiarezza sulla frase dell'assessore relativa alla "buona ripresa degli stranieri": "Il dato sui turisti esteri è in calo (-1,9%) e aumentano sensibilmente i pernottamenti (+0,9%), ciò vuol dire che i turisti stranieri sono diminuiti ma il soggiorno medio degli stranieri è di 5,5 notti a fronte delle 5,3 del 2024, segno di uno scarso potere di attrazione dovuto alla inefficace promozione turistica nei mercati esteri e chiaramente anche nazionali".

Per Mauro, l'assessore minimizza non solo invocando il maltempo di luglio, ma anche parlando di trend nazionale negativo: "Cattolica è tra i Comuni che hanno registrato il dato più negativo dell'intera riviera romagnola. Stiamo pagando a caro prezzo l'immobilismo dell'amministrazione comunale senza visione a lungo termine e senza capacità comunicative con gli operatori economici".

Fratelli d'Italia suggerisce "un investimento più consapevole dell'imposta di soggiorno con l'obiettivo da un lato di potenziare l'offerta turistica estiva, dall'altro di potenziare la destagionalizzazione, che sia impiegato in un'ottica di costante confronto con gli operatori economici del territorio".