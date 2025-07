Estate e scuola: confermati i voucher per nidi e centri estivi a Coriano

Fino a 100 euro a settimana per le famiglie che iscrivono i figli ai centri estivi

La stagione estiva conferma le agevolazioni previste per le famiglie che hanno figli ai centri estivi. Confermati dalla giunta anche i voucher per i bimbi frequentanti gli asili nido nel nuovo anno scolastico. Alla base di tutti i provvedimenti l’esigenza di migliorare la qualità di vita quotidiana delle famiglie andando incontro alle loro principali esigenze, sia economiche che di conciliazione, con i tempi lavorativi.

Nel dettaglio per il prossimo anno scolastico la giunta comunale ha previsto, in continuità con le politiche di conciliazione delle famiglie, l’erogazione di voucher per la frequenza agli asili nido da settembre 2025 a giugno 2026. Il bando è di prossima uscita.

Riconosciuto anche questa estate il supporto educativo ai bambini diversamente abili nei centri estivi ad integrazione delle spese sostenute dalle famiglie con oltre 50.000 eurodi stanziamento. Il 15 giugno scadono i termini della manifestazione di interesse per la presentazione delle domande. Spetterà alla giunta, con successivo atto, definire i criteri ISEE per accedere al contributo.

Un’altra scadenza è rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni che hanno tempo fino al 12 luglioper accedere ai contributi nel pagamento delle rette ai centri estivi. Le agevolazioni previste arrivano ad importo massimo di 100 euro a settimana.L’avviso pubblico è rivolto ai nuclei familiari di Coriano e dei comuni del distretto sociosanitario di Riccione che hanno aderito al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi” promosso dalla regione Emilia-Romagna.

Sono destinatari del contributo per la copertura parziale o totale del costo di iscrizione ai centri estivi le famiglie nelle quali entrambi i genitori siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali uno o entrambi i genitori siano fruitori di ammortizzatori sociali, o nelle quali uno o entrambi i genitori, siano disoccupati e abbiano sottoscritto un Patto di servizio quale misura di politica attiva del lavoro. Il minore deve appartenere a famiglia con attestazione ISEE fino a 26.000 euro.Per favorire la più ampia partecipazione alle opportunità educative estive e contrastare le disparità nell’accesso, potranno essere ammessi al contributo per l’abbattimento della quota di iscrizione i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2008 ed entro il 31/12/2022) indipendentemente dall’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) delle famiglie.

Si specifica che per queste famiglie non dovrà essere richiesta l’attestazione ISEE in quanto non costituisce requisito di ammissibilità della domanda.

“Le attività di gruppo, ricreative ed educative svolte durante l’estate - afferma l’assessore ai Servizio Educativi, Paolo Ottogalli - sono e rimangono una bella esperienza per i bambini e ragazzi con la possibilità di integrarsi e giocare Inclusione, educazione, valorizzazione delle proprie attitudini sono elementi importanti sui quali come amministrazione continuiamo a dare supporto con voucher e contributi. Nessuno deve rimanere indietro, ad ognuno va’ data la possibilità di vivere bene, anche e soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza.”