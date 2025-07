Estate in festa per i più piccoli: il Summer Playground anima Villa Verucchio

Appuntamento venerdì 1 agosto in piazza I Maggio

Villanova Summer Playground torna protagonista venerdì 1° agosto con un appuntamento speciale pensato per i più piccoli e le loro famiglie. A partire dalle ore 20.00, piazza I Maggio a Villa Verucchio si trasformerà in uno spazio aperto al gioco, alla fantasia e al divertimento.

Oltre al sempre apprezzato minibasket, che coinvolgerà bambine e bambini in tante sfide a suon di palleggi e canestri, la serata vedrà la partecipazione del Centro per le Famiglie Valmarecchia, per la prima volta presente all’interno della rassegna con una proposta pensata proprio per stimolare la creatività dei più piccoli.

Il Centro organizzerà infatti un laboratorio gratuito per bambini e bambine dai 3 anni in su, durante il quale i partecipanti potranno realizzare un simpatico oggetto di carattere sportivo e portatile, utilizzando anche materiali di riciclo. Due educatrici esperte guideranno i bambini nella costruzione, tra colori, colla e fantasia, con l’obiettivo di imparare divertendosi… e magari portare a casa un piccolo ricordo della serata!

Non mancheranno giochi liberi e piccoli omaggi per tutti i presenti, per rendere ancora più speciale questo venerdì estivo da passare insieme, all’aria aperta e in allegria.

L’iniziativa rientra nel calendario di Villanova Summer Playground, la rassegna promossa dal Comune di Verucchio per animare le serate estive con attività gratuite pensate per tutte le età, in particolare per bambini, ragazzi e famiglie.

Qui il programma: https://comune.verucchio.rn.it/novita/villanova-summer-playground-a-villa-verucchio-18-giorni-di-passione-per-il-basket/