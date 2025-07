Etichettificio Dany di Riccione a rischio chiusura: la Regione al lavoro per salvare l’occupazione

L’assessore Paglia: “Faremo di tutto per salvaguardare i posti di lavoro”

Durante il question time in Assemblea legislativa, la consigliera regionale Emma Petitti (Pd), con il sostegno di Alice Parma, ha sollevato il caso dell’etichettificio Dany di Riccione, a rischio chiusura dopo l’acquisizione da parte della multinazionale All4labels. L’azienda, attiva nella produzione di etichette per i settori alimentare, cosmetico e farmaceutico, non presenta criticità economiche, ma rischia la dismissione dello stabilimento e la perdita di circa 60 posti di lavoro.

Petitti ha chiesto alla Giunta regionale di avviare un confronto con il gruppo acquirente e di istituire un tavolo istituzionale con sindacati e enti locali per tutelare l’occupazione. L’assessore alle Politiche per il lavoro, Giovanni Paglia, ha confermato l’attenzione della Regione, pronta a intervenire con ammortizzatori sociali o a favorire la cessione a nuovi soggetti, qualora la multinazionale non volesse investire.

La consigliera si è detta soddisfatta dell’impegno della Regione, in attesa degli sviluppi futuri.