Ettore Bassi e Debora Iannotta presentano “Dio come mi amo…per amarti di più!” a Cattolica

Sabato 23 agosto, un appuntamento per riflettere su amore e consapevolezza attraverso letture e musiche originali

Quando la presentazione di un libro diventa spettacolo e il dialogo tra gli autori trasporta il pubblico in un viaggio alla scoperta dell’amore consapevole e della crescita personale. Un appuntamento unico quello di sabato 23 agosto, alle ore 21, all’Altamarea Beach Village (via del Turismo, 105) con protagonisti d’eccezione come Ettore Bassi e Debora Iannotta nella presentazione del loro libro “Dio come mi amo…per amarti di più!”, arricchito dalla prefazione di Roberto Vecchioni. Ad accompagnare lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Cattolica, le musiche originali di Lino Pariota. Modera la serata Nunzia Pasturi.

Attraverso le lettere dei protagonisti, Bassi e Iannotta guidano il pubblico in un viaggio profondo fino al cuore delle relazioni umane, offrendo spunti preziosi per conoscere e ripensare se stessi nel rapporto con l’altro, attraverso un dialogo intimo e costante. Ad amplificare emozioni e riflessioni, le bellissime musiche di Pariota.