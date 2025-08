Euro digitale per contrastare le pseudo criptovalute: l’appello di Patuelli

Il presidente dell’Abi richiama l’attenzione sui rischi legati alle criptovalute e chiede più progetti pubblici e privati per rafforzare la sovranità monetaria europea

Dinanzi ai crescenti rischi delle cosiddette pseudo criptovalute e dei criptoderivati, come le stablecoin, l’Europa deve reagire con decisione. È questo l’appello lanciato dal presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), Antonio Patuelli, in un articolo pubblicato su Repubblica e dedicato all’“aspro conflitto monetario in atto” tra dollaro, euro, Paesi Brics e criptovalute.

Secondo Patuelli, è necessario sviluppare nuovi progetti pubblici, come quello dell’euro digitale, e iniziative private orientate alla creazione di circuiti di pagamento radicati in Europa. Tali strumenti, sottolinea, rappresenterebbero “nuovi processi di competitività in nome della legalità e della sovranità monetaria europea”.

Il presidente dell’Abi ricorda inoltre che istituzioni come la Banca Centrale Europea e autorità di vigilanza, tra cui Consob, hanno più volte segnalato i “forti rischi economici e di legalità” connessi alle criptovalute. Un monito che arriva in un contesto internazionale già segnato dalle recenti norme introdotte dal presidente americano Donald Trump sulle stablecoin, e che evidenzia come il panorama delle valute globali sia sempre più competitivo e conflittuale.