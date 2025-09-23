Eurocamera, la Commissione dice sì all’immunità per Ilaria Salis

La decisione passa ora alla Plenaria di ottobre a Strasburgo, che avrà l’ultima parola

La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità per l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis. La questione approderà ora alla sessione plenaria dell’Eurocamera, in programma ai primi di ottobre a Strasburgo, dove si terrà il voto definitivo.

“Siamo molto felici e un pochino più sereni, ma il voto ufficiale sarà a ottobre. Per fortuna, finora le indicazioni della Commissione non sono mai state smentite dalla plenaria, quindi speriamo”, ha dichiarato all’ANSA Roberto Salis, padre dell’eurodeputata.

La vicenda, seguita con attenzione dall’opinione pubblica italiana ed europea, segna un nuovo passaggio politico-giuridico dopo mesi di tensione e discussioni sulla posizione dell’europarlamentare, eletta lo scorso giugno nelle liste di Avs.