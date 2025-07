Europa in campo, oggi a Ginevra vertice con l'Iran

Teheran colpisce ancora il sud di Israele: sette feriti e gravi danni a Beer Sheva

Si tiene oggi a Ginevra un vertice cruciale tra i ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera. L’obiettivo è trovare una via diplomatica per disinnescare le crescenti tensioni tra Iran e Israele.

Secondo il ministro britannico David Lammy, "c'è ancora spazio per una soluzione diplomatica", anche se il quadro internazionale si fa sempre più teso.

Nelle ultime ore, l’Iran ha lanciato un missile che ha colpito la città israeliana di Beer Sheva, nel sud del Paese, già bersaglio ieri di attacchi. Il bilancio è di sette feriti e ingenti danni materiali.

Contemporaneamente, Israele ha condotto nuovi raid notturni su obiettivi strategici nei pressi di Teheran, segnalando un'escalation del conflitto.

La tensione si è fatta sentire anche a Tel Aviv, dove una granata è stata lanciata contro la residenza dell’ambasciatore norvegese. L’ordigno ha causato danni, ma non si registrano feriti.

Intanto dagli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha dato il via libera ai piani di attacco contro l’Iran, pur prendendo tempo prima di procedere, preoccupato dai possibili rischi di una missione militare senza esito risolutivo.