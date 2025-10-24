Europa League amara per la Roma di Gasperini

Ko interno contro il Viktoria Plzen

Serata amara di Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, sconfitta 2-1 allo Stadio Olimpico dal Viktoria Plzen. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi erano riusciti a trovare il vantaggio con un gol di Lukaku, ma nella ripresa i cechi hanno ribaltato il risultato con due reti in contropiede.

A fine partita non sono mancate le tensioni: Paulo Dybala, visibilmente deluso, ha definito la squadra “moscia”, mentre Gasperini ha replicato in modo seccato, invitando tutti a “restare uniti e lavorare di più”. Un confronto acceso che testimonia il momento complicato in casa giallorossa.

In Conference League, invece, sorride la Fiorentina, che ha vinto 3-0 in trasferta contro il Rapid Vienna grazie ai gol di Belotti, Nico González e Arthur. Una prestazione convincente che rilancia le ambizioni europee dei viola.