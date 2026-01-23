Europa League, la Roma vince e avvicina gli ottavi
Pari del Bologna, in serata riparte la Serie A con Inter-Pisa
Nella penultima giornata della fase campionato di Europa League, la Roma centra una vittoria fondamentale e mette nel mirino la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Allo stadio Olimpico i giallorossi superano 2-0 lo Stoccarda, offrendo una prestazione solida e concreta che rafforza la loro posizione in classifica.
Risultato diverso invece per il Bologna, che al Dall’Ara non va oltre il 2-2 contro il Celtic. Una gara combattuta, con i rossoblù capaci di restare in partita ma senza riuscire a portare a casa l’intera posta, rimandando così il discorso qualificazione.
Archiviati gli impegni europei, l’attenzione si sposta sul campionato. Questa sera riparte la Serie A con il primo anticipo della 22ª giornata: alle 20:45 è in programma Inter-Pisa, sfida che apre un nuovo turno del massimo campionato italiano.