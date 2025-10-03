Europa League: Roma ko con 3 rigori sbagliati, Bologna pari, Fiorentina ok in Conference

Serata europea amara per i giallorossi, sorridono i viola. In campionato attesa per Verona-Sassuolo

Roma serata da incubo all’Olimpico: i giallorossi hanno fallito ben tre calci di rigore e alla fine sono stati puniti dal Lille, capace di imporsi 1-0 nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Una sconfitta che pesa per la squadra di De Rossi, attesa da una pronta reazione nel prossimo turno europeo.

Meglio il Bologna, che al “Dall’Ara” ha trovato un prezioso 1-1 contro il Friburgo. La squadra di Thiago Motta, dopo essere passata in svantaggio, ha saputo reagire conquistando un punto importante per la classifica e per il morale.

Sorrisi invece in Conference League per la Fiorentina: i viola hanno superato con autorità il Sigma Olomouc 2-0 grazie a una prestazione solida e convincente, consolidando così la loro posizione nel girone.

Intanto, in Serie A, occhi puntati sull’anticipo della sesta giornata: stasera il Bentegodi ospita Verona-Sassuolo, sfida che apre un weekend ricco di appuntamenti per il campionato italiano.