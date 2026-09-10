Europei di volley, l’Italia di Romanò debutta contro la Svezia: Riccione fa il tifo per il suo azzurro

Questa sera alle 21.05 a Napoli la sfida inaugurale: in tribuna anche Mattarella. Il presidente del Consiglio comunale Gobbi ha chiamato Romanò per il suo in bocca al lupo

Grande attesa questa sera per la sfida della Nazionale italiana di pallavolo maschile ai Campionati Europei. Alle ore 21.05, in piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri campioni del mondo in carica guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi affronteranno la Svezia nella gara inaugurale del torneo. Tra i protagonisti più attesi c’è Yuri Romanò, opposto della Nazionale e punto di riferimento internazionale nel suo ruolo, insignito nel 2024 dall’Amministrazione comunale del prestigioso riconoscimento di Ambasciatore di Riccione nel mondo. A testimoniare l’importanza dell’evento, questa sera in tribuna ad applaudire la squadra ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nato a Monza, Romanò è a tutti gli effetti un cittadino riccionese, avendo scelto la Perla Verde come propria casa dopo aver ottenuto la residenza.La sua carriera è un esempio di dedizione e crescita straordinaria: dai primi passi mossi nel 2012 nelle giovanili della New team Bollate fino al percorso in Serie A2, l’opposto azzurro è arrivato ai vertici del volley mondiale.

Proprio questa mattina il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi ha voluto contattare telefonicamente l’atleta per trasmettergli il calore e il sostegno di tutta la comunità riccionese “Ho sentito Yuri per fargli un grande in bocca al lupo a nome dell'amministrazione e di tutta la città . Gli ho augurato il meglio per questa nuova avventura continentale, con l’auspicio che possa portare a Riccione anche questo titolo europeo”.

La partita di questa sera sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su Rai2, Rainews.it e RaiPlay, oltre che in radiocronaca su Radio1.



