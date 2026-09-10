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Europei di volley, l’Italia di Romanò debutta contro la Svezia: Riccione fa il tifo per il suo azzurro

Questa sera alle 21.05 a Napoli la sfida inaugurale: in tribuna anche Mattarella. Il presidente del Consiglio comunale Gobbi ha chiamato Romanò per il suo in bocca al lupo

A cura di Redazione Redazione
10 settembre 2026 15:42
Europei di volley, l’Italia di Romanò debutta contro la Svezia: Riccione fa il tifo per il suo azzurro -
Riccione
Sport
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Grande attesa questa sera per la sfida della Nazionale italiana di pallavolo maschile ai Campionati Europei. Alle ore 21.05, in piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri campioni del mondo in carica guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi affronteranno la Svezia nella gara inaugurale del torneo. Tra i protagonisti più attesi c’è Yuri Romanò, opposto della Nazionale e punto di riferimento internazionale nel suo ruolo, insignito nel 2024 dall’Amministrazione comunale del prestigioso riconoscimento di Ambasciatore di Riccione nel mondo. A testimoniare l’importanza dell’evento, questa sera in tribuna ad applaudire la squadra ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nato a Monza, Romanò è a tutti gli effetti un cittadino riccionese, avendo scelto la Perla Verde come propria casa dopo aver ottenuto la residenza.La sua carriera è un esempio di dedizione e crescita straordinaria: dai primi passi mossi nel 2012 nelle giovanili della New team Bollate fino al percorso in Serie A2, l’opposto azzurro è arrivato ai vertici del volley mondiale.

Proprio questa mattina il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi ha voluto contattare telefonicamente l’atleta per trasmettergli il calore e il sostegno di tutta la comunità riccionese “Ho sentito Yuri per fargli un grande in bocca al lupo a nome dell'amministrazione e di tutta la città . Gli ho augurato il meglio per questa nuova avventura continentale, con l’auspicio che possa portare a Riccione anche questo titolo europeo”.

La partita di questa sera sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming su Rai2, Rainews.it e RaiPlay, oltre che in radiocronaca su Radio1.


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